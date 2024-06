Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul a declarat vineri ca Japonia a cheltuit 9,7885 de miliarde de yeni (62,25 miliarde de dolari) pentru interventii valutare efectuate intre 26 aprilie si 29 mai, potrivit unei declaratii traduse de Google. Este prima data cand guvernul japonez a intreprins o astfel de masura pe piata valutara…

- In ultimii zece ani, Samsung a livrat aproape trei miliarde de smartphone-uri, iar Apple, peste 2.2 miliarde, arata o analiza intocmita de altindex.com. Pragul de un miliard a fost depașit și de marcile Xiaomi și Huawei.

- Berkshire Hathaway si-a redus semnificativ participatia enorma la Apple in primul trimestru, iar conglomeratul lui Warren Buffett si-a lasat rezervele de numerar sa creasca pana la un record de 189 de miliarde de dolari, relateaza Reuters.

- Piața globala de comerț electronic este dominata de China. Conform datelor furnizate de eCommerceDB, vanzarile cu amanuntul online totale ale acestei țari s-au ridicat anul trecut la aproape 2,2 trilioane de dolari. Statele Unite se afla pe locul 2, cu vanzari de 981 de miliarde de dolari, iar Marea…

- Astfel, doar in 2022, pentru a fi setat ca motor de cautare implicit in browser-ul Safari de pe dispozitivele Apple, Inclusiv pe iPhone, Google a platit 20 de miliarde de dolari. O alta informatie pe care procurorii au facut-o publica cu aceeasi ocazie este ca, in 2020, platile facute de Google au reprezentat…

- TSMC a fost de acord sa-si extinda investitia planificata cu 25 de miliarde de dolari, la 65 de miliarde de dolari, si sa adauge o a treia fabrica in Arizona pana in 2030, a declarat Departamentul pentru Comert al SUA in anuntarea subventiei preliminare. Compania taiwaneza va produce cea mai avansata…

- Exodul din Rusia a corporatiilor straine incepand din 2022, dupa ce aceasta a invadat Ucraina, a dus la pierderi ale companiilor straine de peste 107 miliarde de dolari din deprecieri de active si venituri pierdute.

- Criptomoneda s-a scumpit cu 50% intr-o luna, in anticiparea unei reduceri de doua ori a emisiunilor. Cursul bitcoin continua sa actualizeze recordurile istorice stabilite la inceputul saptamanii trecute, relateaza RBC Crypto. Pe 11 martie, costul bitcoin a depașit pentru prima data in istorie pragul…