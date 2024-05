Stiri pe aceeasi tema

- Familia lui Costel Corduneanu trece prin momente grele. Vineri s-au implinit doua saptamani de cand interlopul a fost inmormantat, iar cei dragi iși revin cu greu dupa moartea lui. Aceasta perioada este și mai dificila, asta pentru ca este și primul Paște fara cel mai important lider al clanului. Ieri,…

- Au aparut cele mai dureroase imagini de la inmormantarea lui Lucas! Nepotul lui Tzanca Uraganu a fost condus pe ultimul drum de o mulțime de persoane. Inmormantarea a avut loc astazi, deși a fost programata inițial pentru ziua de sambata. Familia lui și-a dorit sa mai petreaca cateva zile ultimele momente…

- Familia lui Gabi Stangau traiește cele mai grele momente dupa moartea lui. Deși au trecut cateva saptamani de la tragedie, suferința este din ce in ce mai mare in sufletul mamei sale. Femeia ar face orice ca sa dea timpul inapoi și sa il mai aiba in viața pe fiul ei. Iata ce mesaj sfașietor a transmis!

- Costel Corduneanu a fost inmormantat vineri cu mare fast, dupa trei zile de priveghi in care sute de persoane au venit și s-au rugat pentru sufletul lui. Au fost momente emoționante in ziua in care a fost condus pe ultimul drum: Adrian „Beleaua” Corduneanu a facut pace cu fratele lui, Petronel, iar…

- Decesul lui Costel Corduneanu, liderul clanului cu același nume din Iași, a dat naștere discuțiilor privind succesiunea la conducerea temutei grupari din zona Moldovei. Costel Corduneanu a fost implicat, de-a lungul anilor, in mai multe infracțiuni grave, cu violența.

- Moartea lui Costel Corduneanu a venit ca un șoc pentru cei care l-au cunoscut. Interlopul s-a confruntat cu probleme de sanatate serioase și a avut intr-un spital din Targu Mureș. In zilele urmatoare, familia va lua trupul neinsuflețit și il va aduce acasa, in Iași.

- Au trecut doua saptamani de cand Marius Țepeliga, lautarul care s-a luptat cu o boala grava, a murit. Familia trece prin momente cumplite și cu greu poate accepta faptul ca nu le mai este alaturi fizic. Lautarul avea un frate, pe Ciprian, cu care se ințelegea de minune.

- Maine se implinesc trei saptamani de cand Mile Povan a murit. Familia poate accepta cu grele cele intamplate, iar iubita lui sufera cumplit. Cei doi erau impreuna de mai bine de zece ani. Roxana iși gasește cu greu liniștea.