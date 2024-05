Stiri pe aceeasi tema

- Sfarșit tragic pentru un roman in varsta de 19 ani, stabilit in Spania. Tanarul a fost injunghiat mortal de un adolescent cu 3 ani mai mic, pentru un telefon. Oamenii legii l-au arestat pe atacator.

- Un elev in varsta de 18 ani a fost la un pas de moarte, dupa ce a fost atac din senin de un individ necunoscut in Galați. Se pare ca barbatul a mai avut probleme și in trecut cu legea și a mai fost surprins in apropierea școlii unde adolescentul a fost injunghiat.

- Mark Rutte e favorit pentru preluarea șefiei NATO, in timp ce Klaus Iohannis ”nu are nici cea mai mica șansa de succes, nici macar in randul țarilor din flancul estic”, scrie publicația franceza Le Figaro, intr-un articol dedicat reuniunii miniștrilor de externe din statele membre NATO la Bruxelles,…

- Un caz șocant s-a petrecut intr-un parc din Roman, in județul Neamț. Un elev in varsta de 15 ani a fost injunghiat de un adolescent in varsta de 17 ani pentru ca ar fi refuzat sa ii dea o țigara.

