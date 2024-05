Stiri pe aceeasi tema

- Cristian Popescu Piedone, candidat din partea PUSL la functia de primar general al Capitalei, si-a lansat vineri programul politic sub forma unui „contract cu cetatenii Bucurestiului”, spunand ca el este omul „care vorbeste in limbajul celor multi, inselati, omul care inca mananca parizer si usturoi”.

- Cristian Popescu Piedone, candidat din partea PUSL la functia de primar general al Capitalei, si-a lansat vineri programul politic sub forma unui "contract cu cetatenii Bucurestiului", spunand ca el este omul "care vorbeste in limbajul celor multi, inselati, omul care inca mananca parizer si usturoi".

- Cristian Popescu Piedone, primarul Sectorului 5, iși prezinta, astazi, programul politic pentru Capitala, care include 12 puncte. Piedone este unul dintre principalii favoriți la postul de primar al Capitalei. Iata care sunt principalele puncte ale programului politic pentru Capitala al candidatului…

- Cristian Popescu Piedone, principalul favorit la functia de primar al Capitalei, anunța ca nu se va retrage din competitia pentru Primaria Generala a Bucurestiului și nici nu are de gand sa negocieze cu cineva. Piedone a recunoscut ca a primit, in aceste zile, tot felul de mesaje prin „porumbei calatori”,…

- Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, se ia din nou de Nicușor Dan, primarul general al Capitalei, „cel care disprețuiește cetațenii și le cere bani de pomana”. Piedone spune ca el și echipa lui fac treaba pentru comunitate și așa cum doresc cetațenii, in timp ce Nicușor sforaie leneș și…

- Cristian Popescu Piedone, primarul Sectorului 5 și candidatul pentru postul de primar al Bucureștiului, a fost luat cu asalt de catre locuitorii orașului in timp ce iși depunea candidatura. Bucureștenii au venit in numar mare pentru a-i oferi sprijin și pentru a semna pentru candidatura sa. In mijlocul…

- Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone a publicat un mesaj pe rețelele de socializare prin care iși exprima hotararea de a nu se retrage din cursa pentru funcția de primar general al Bucureștiului. Cristian Popescu Piedone susține ca nu se teme de atacurile sau amenințarile aduse asupra sa…

- Primarul sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, il acuza pe Nicușor Dan de aroganța, lene și neglijența in organizarea meciului Romania-Irlanda de Nord. Intr-un mesaj public direct adresat primarului general al Capitalei, Nicușor Dan, Cristian Popescu Piedone , primarul sectorului 5, lanseaza acuzații…