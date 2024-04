Cristian Popescu Piedone, principalul favorit la functia de primar al Capitalei, anunța ca nu se va retrage din competitia pentru Primaria Generala a Bucurestiului și nici nu are de gand sa negocieze cu cineva. Piedone a recunoscut ca a primit, in aceste zile, tot felul de mesaje prin „porumbei calatori”, in care i s-a sugerat […] The post Piedone merge inainte: „Nu ma retrag si nu negociez cu nimeni” appeared first on Puterea.ro .