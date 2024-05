Miliaradul Warren Buffet s-a refrit recent la inteligența artificiala și a tras un puternic semnal de alarma. El compara apariția inteligența artificiala cu crearea bombei atomice. Am lasat geniul sa iasa din sticla cand am creat arme nucleare, spus el. Dar acest geniu a facut niște lucruri groaznice in ultima vreme. Puterea lui ma sperie […] The post Inteligența artificiala este aidoma bombei atomice, spune miliardarul Warren Buffett appeared first on Puterea.ro .