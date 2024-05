In cadrul campaniei sale pentru Primaria Municipiului București, Cristian Popescu Piedone a prezentat un amplu program intitulat „Fapte, nu vorbe! Impreuna facem imposibilul sa fie posibil”, care promite sa transforme capitala Romaniei intr-un oraș inteligent și modern. Detaliile acestui proiect ambițios au fost consemnate in ceea ce a fost numit „Contractul lui Cristian Popescu Piedone […] The post Contractul lui Cristian Popescu Piedone cu cetațenii Bucureștiului: 1. Transformarea in Smart City appeared first on Puterea.ro .