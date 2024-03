Stiri pe aceeasi tema

- In Singapore ploua in medie 171 de zile pe an. Dar un hotel din Lion lanseaza un pariu riscant pentru a se asigura ca acest lucru nu strica vacanțele oaspeților sai: promite sa le dea banii inapoi daca ii prinde ploaia, relateaza CNN.

- Cand intra pensiile in martie 2024, pe card și prin poșta. Banii, livrați cu o mica intarziere Cand intra pensiile in martie 2024. Banii intra mai repede pentru cei care primesc pensiile cash, iar pentru cei care primesc pensiile pe card, ceva mai tarziu. Casa Naționala de Pensii a transmis fondurile…

- Vești bune pentru romanii care lucreaza in Austria sau Italia! Unii salariați pot beneficia de al 13-lea și al 14-lea salariu. Banii se dau inainte de concediul din vara și inainte de sarbatorile de iarna. Romanii care lucreaza in Austria pot primi al 13-lea și al 14-lea salariu Angajații din Austria…

- Conform unui proiect de la Ministerul Agriculturii, prin intermediul Direcțiilor Agricole Județene, fermierii romani vor primii banii pe card in februarie, fiind vorba de 1.000 de euro pentru legumicultori in programul Tomata 2024.

- Pensiile majorate cu 13,8% au inceput sa fie platite, vineri. Persoanele care incaseaza pensiile pe card vor primi banii pe 11-12 ianuarie, potrivit Agerpres. „Pensiile cresc din aceasta luna. De astazi, postasii va aduc pensiile majorate cu 13,8%. Cei care incasati pensia pe card veti primi banii…

- Ministerul Educației a dat publicitații proiectul de Ordin privind structura anului școlar 2024-2025. Astfel, cursurile pentru anul școlar viitor ar putea incepe pe 9 septembrie 2024, urmand sa aiba 36 de saptamani. Vacanța de vara ar incepe pe 20 iunie 2025. „Programul național „Școala altfel” și Programul…