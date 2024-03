Anunțul așteptat de toți pensionarii: când vor intra pensiile pe card în luna martie Pensionarii din toata țara așteapta intrarea pensiilor pentru luna martie, o luna cu mici intarzieri din cauza calendarului zilelor nelucratoare. Pentru acei pensionari care incaseaza pensia prin Poșta Romana, plațile au inceput cu data de 4 martie și se vor finaliza pe data de 15 martie. In aceasta luna a fost o intarziere pentru ca 2 și 3 martie au picat in weekend, iar pensionarii au primit sau vor primi pensiile decalat. In cazul in care aceștia nu sunt gasiți acasa, pensia, impreuna cu talonul de pensie, se pot ridica de la ghișeele poștale, in termen de doua zile lucratoare dupa… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

