Pensia va veni cu intarziere in aprilie pentru 2.500.000 de pensionari. De ce? Blocul Național Sindical anunta ca lanseaza campania ,,Poștașii nu mai vor sa fie saracii Romaniei! Stop abuzurilor din Poșta Romana!”. Asadar, cu aceasta greva, nu are cine sa duca pensia romanilor, in aprilie 2024. „Daca se va ajunge in situația demararii grevei […] The post Greva in Romania! Pensionarii sufera. Anuntul despre pensie este uluitor first appeared on Ziarul National .