Cea mai mare pensie din România a depăşit 100.000 de lei brut pe lună, peste 19.000 de euro net Cea mai mare pensie din Romania se ridica la suma bruta de 108.627 de lei. Potrivit legii, se aplica un impozit de 10% pentru suma care depaseste 2.000 de lei. Asadar, in acest caz, se scad 2.000 de lei, iar suma impozabila este de 106.627 de lei. Rezulta o pensie neta de 95.965 de lei lunar. Asadar, cea mai mare pensie din Romania atinge in acest moment valoarea de 19.193 de euro pe luna. Potrivit informatiilor News.ro, pensia apartine unui fost bancher si este obtinuta strict pe baza de contributivitate. A doua pensie ca marime din Romania se ridica la o valoare bruta de 81.299 de lei. Dupa… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

