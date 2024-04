Stiri pe aceeasi tema

- Cum pot pensionarii sa caștige 1.600 de lei in plus pe luna la pensie? Care sunt cerințele necesare? Aceste aspecte vor fi detaliate in continuare. Este vorba despre posibilitatea de a deveni insoțitor pentru persoanele cu dizabilitați. Pensionarii pot obține un supliment de 1.600 de lei lunar la pensie…

- Pentru emiterea unui card de sanatate nou in 2024, in cazul in care titularul l-a pierdut, i-a fost furat sau și-a schimbat numele, trebuie sa se adreseze Casei de Asigurari unde este inregistrat sau unde a fost declarat de angajatorul sau. Documentele necesare includ o cerere tip, copie dupa actul…

- Cele doua federații sindicale reprezentative din Complexul Energetic Oltenia solicita o intalnire cu ministrul Energiei, Sebastian Burduja, pe tema situației companiei care are 9.000 de angajați. O adresa semnata de Dumitru Parvulescu, președintele FNME și Adrian Marciuc, lider in cadrul Federației…

- Avocatul lui Catalin Cherecheș, Mihai Doseanu, a vorbit la emisiunea „Puterea Știrilor” din cadrul psnews.ro despre cazul clientului sau. Acesta a spus ca in cazul dosarului de la Tribunalul Maramureș nu exista nici o acuzație oficiala impotriva lui Cherecheș. ”Cred ca suntem spre finalul procedurii…

- Cele doua surori mai mici ale fetitei de 9 ani care a murit in urma batailor primite de la mama au si ele urme de violenta pe corp. Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Galati a anuntat Politia, propunand expertize medico-legale si in cazul lor. Autoritatile au fost…

- Guvernul adopta un proiect de act normativ care vizeaza protejarea victimelor accidentelor de vehicule prin reglementari noi. Guvernul Ciolacu va adopta in ședința de miercuri, 31 ianuarie, un proiect de act normativ pentru modificarea și completarea Legii nr. 213/2015 privind Fondul de garantare a…

- Centrala Nucleara Hmelnitki se afla in vestul tarii – o zona relativ ”sigura” -, vizata insa cu regularitate in atacuri rusesti. In octombrie 2023, Ministerul ucrainean al Energiei anunta ca un atac a atins zona din apropierea centralei nucleare si a spart geamurile unor cladiri administraive si laboratoare.…

- Ce faci daca ți-ai pierdut buletinul. Acte și documente necesare. Daca ți-ai pierdut buletinul, acest lucru poate fi destul de neplacut. Avem nevoie de buletin in numeroase situații. De asemenea, exista și temerea ca cineva ne poate fura datele, in cazul in care il gasește. Ce sa faci daca ți-ai pierdut…