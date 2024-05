Stiri pe aceeasi tema

- Pentru a marca Ziua Mondiala a Libertatii Presei – a carei tema anul acesta este „Jurnalismul in fata crizei de mediu” – Federatia Europeana a Jurnalistilor (EFJ) aduce un omagiu jurnalistilor locali care joaca un rol unic in furnizarea de informatii critice catre public pe probleme de mediu și conectand…

- Kathleen Kavalec, ambasadorul SUA in Romania, transmite, intr-un editorial publicat vineri, cu ocazia Zilei Mondiale a Libertatii Presei, ca intr-un an in care mai multi alegatori decat oricand in istorie vor merge la urne, jurnalistii au un rol-cheie in a furniza cetatenilor informatii esentiale pentru…

- Șeful diplomației ucrainene, Dmitro Kuleba, saluta pachetul de ajutor din partea SUA in valoare de 61 miliarde de dolari aprobat dupa indelungi tergiversari, dar avertizeaza, intr-un interviu acordat publicației britanice The Guardian, ca noile livrari militare catre Ucraina nu vor schimba imediat situatia…

- Atunci cand ești internat intr-un spital, iți pui viața in mainile specialiștilor, , dar și al bunului simț al lor, cadrelor medicale. Șeful sectiei de Terapie Intensiva Nou-Nascuti de la Spitalul „Maria Sklodowska Curie” din București, Doctorul Catalin Cirstoveanu, ne spune la Dialogurile Puterii ”Da,…

- Pentru a evita situații ca cele din episodul ”caminele groazei” din Voluntari, guvernul a elaborate un proiect privind reforma asistentei sociale. Proiectul de lege privind reforma asistentei sociale a fost adoptat de Camera Deputatilor. Actul normativ elaborat de Guvern a fost elaboratr pentru a preveni…

- Opoziția se intrece in plangeri penale la adresa premierului Marcel Ciolacu, dupa ce Romania a caștigat procesul privind Roșia Montanta, in timp ce Puterea critica demersurile facute de cei din USR sau de Dacian Cioloș.

- Anual, aproximativ 500 de copii sunt diagnosticați cu diferite forme de cancer, care, pe langa acest diagnostic, se confrunta și cu intarzierea investigațiilor și a tratamentelor din cauza lipsei de fonduri. Este apelul lansat de președintele Federației Asociațiilor Bolnavilor de Cancer (FABC), Cezar…

- Șeful DNA, Marius Voineag, a declarat, inr-un interviu pentru G4Media.ro, ca nu a solicitat informații de la Serviciul Roman de Informații care pot deveni probe in dosarele de corupție, dar va solicita pe viitor. Citește și: Procurorul general, despre fenomenul drogurilor: Romania nu este o tara de…