Banca centrală germană, Bundesbank, a înregistrat pierderi de zeci de miliarde de euro în 2023 din cauza dobânzilor mari Bundesbank a raportat vineri un profit anual distribuibil zero, dupa ce a eliberat provizioane pentru riscuri generale de 19,2 miliarde de euro si 2,4 miliarde de euro din rezervele sale. In consecinta, rezervele bancii au ramas sub 700 de milioane de euro, a spus banca centrala. Venitul net din dobanzi a fost negativ pentru prima data in istoria sa de 67 de ani, scazand cu 17,9 miliarde de euro de la un an la altul, pana la -13,9 miliarde de euro. ”In acest an ne asteptam ca poverile sa fie din nou considerabile. Este posibil sa depaseasca rezervele ramase”, a declarat presedintele Bundesbank,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

