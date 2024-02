Stiri pe aceeasi tema

- Banca Centrala Europeana (BCE) a raport joi o pierdere de aproximativ 1,3 miliarde de euro in anul 2023, continuand sa plateasca o nota de plata piperata pentru politica sa de majorare a dobanzilor.

- Analistul eToro, Bogdan Maioreanu, observa ca speranțele investitorilor privind o scadere rapida a ratelor dobanzilor atat in SUA, cat și in UE se estompeaza rapid. El argumenteaza ca, in ciuda performanței economice pozitive recente, inflația mai mare decat prevazut in ambele regiuni a redus probabilitatea…

- Marile banci europene au avut profituri uriașe. Pentru prima data in istorie, cele mai mari banci din Europa au avut anul trecut profituri cumulate de peste 100 de miliarde de euro (108 miliarde de dolari), in contextul in care impulsul dat de dobanzile crescute de Banca Centrala Europeana (BCE) le-a…

- ”In perioada ianuarie – decembrie 2023, datoria externa totala a crescut cu 24,926 miliarde euro, pana la 168,812 miliarde euro. In structura: datoria externa pe termen lung a insumat 121,162 miliarde euro la 31 decembrie 2023 (71,8% din totalul datoriei externe), in crestere cu 22,8% fata de 31 decembrie…

- ”In anul 2023, exporturile FOB au insumat 93,098 miliarde euro, iar importurile CIF au insumat 122,045 miliarde euro. In anul 2023, exporturile au crescut cu 1,3%, iar importurile au scazut cu 3,2%, comparativ cu anul 2022. Deficitul balantei comerciale (FOB/CIF) in anul 2023 a fost de 28,947 miliarde…

- Comisia Europeana a declarat ca practica anticoncurentiala a avut loc intre 2013 si 2019, cand PPC a abuzat de dominatia sa pe piata angro de energie electrica din Grecia, vanzand energie electrica generata de centralele sale termice la preturi sub costurile variabile ale acestora. Institutia UE a trimis…

- Banca centrala a lasat dobanzile neschimbate pentru a treia intalnire consecutiva, dupa ce si-a majorat facilitatea de depozit de referinta la 4%, in septembrie. Aceasta a spus ca datele recente ”au confirmat in linii mari” perspectivele anterioare privind inflatia pe termen mediu si ca a continuat…

- Inflatia in zona euro va continua sa scada in lunile urmatoare, chiar daca intr-un ritm mai lent, a declarat presedintele Bancii Centrale a Germaniei (Bundesbank), Joachim Nagel, intr-un interviu publicat duminica de cotidianul cipriot Kathimerini, preluat de Reuters. In luna noiembrie, rata anuala…