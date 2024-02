BCE a raportat prima sa pierdere anuală din 2004, din cauza plăţilor cu dobânzi ridicate BCE a inregistrat pierderi de 1,3 miliarde de euro, care ar fi fost si mai mari daca banca nu ar fi eliberat 6,6 miliarde de euro – intregul provizion pentru riscuri financiare, acumulat de-a lungul unui numar de ani. BCE a spus ca se asteapta la noi pierderi pentru urmatorii cativa ani, care sa nu afecteze ”capacitatea sa de a conduce o politica monetara eficienta”, inainte de a reveni la profituri. Banca centrala a ridicat ratele dobanzilor de la un teritoriu negativ la un nivel record de 4% in perioada iulie 2022 – septembrie 2023, ca raspuns la inflatiei ridicata formata ca urmare a pandemiei… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

