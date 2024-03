Este NATO târâtă în război, dacă Franța trimite trupe în Ucraina? Parlamentul Germaniei a analizat situația Mulți oameni s-au intrebat daca NATO ar fi implicat in razboiul din Ucraina, in cazul in care Franța chiar ar trimite trupe in razboi. Raspunsul vine de la Parlamentul Germaniei. Un raport al experților din Bundestag, Camera inferioara a Parlamentului Germaniei, spune ca un stat membru NATO care ar trimite trupe in Ucraina printr-o decizie unilaterala nu va fi protejat de Alianța Nord-Atlantica prin clauza de aparare colectiva. Intervine NATO, daca Franța trimite trupe in Ucraina? ”Daca un stat membru NATO acționeaza unilateral, in afara cadrului unei operațiuni decise de Organizație și in afara… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

