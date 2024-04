Macron critică Rusia, dar importă gaz rusesc Președintele Frantei, Emmanuel Macron, critica Rusia și regimul lui Vladimir pentru agresiunea asupra Ucrainei, țara sa cumpara mai mult gaz rusesc decit orice alt state din UE. Franta a platit Rusiei peste 600 de milioane de euro in acest an pentru gaz natural lichefiat (GNL). Importurile masive de gaz lichefiat din Rusia de catre autoritațile […] The post Macron critica Rusia, dar importa gaz rusesc appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

