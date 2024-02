Stiri pe aceeasi tema

- Cehia, Polonia, Germania si Ungaria nu intentioneaza sa trimita trupe in Ucraina, au declarat marti inalti oficiali din cele trei tari, dupa o reuniune desfasurata in ajun la Paris in timpul careia a fost formulata o astfel de optiune pentru statele europene, informeaza Reuters, preluata de Agerpres…

- Trimiterea in Ucraina a unor militari din state membre ale NATO ar insemna un conflict intre Rusia si alianta, a avertizat marti Kremlinul, conform agentiei Reuters, conform AGERPRES. Presedintele francez Emmanuel Macron a vorbit luni despre posibilitatea ca militari din Europa sa ajunga in Ucraina.…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat marți ca nu exista planuri privind dislocarea de militari NATO in Ucraina, potrivit Sky News. Jens Stoltenberg susține ca „nu exista planuri” ca militarii NATO sa fie dislocați in Ucraina. A fost primul comentariu al șefului NATO dupa declarațiile…

- Presedintele Franței, Emmanuel Macron, care a strans 27 de aliați ai Ucrainei la o reuniune din Paris, a declarat ca trimiterea de trupe occidentale NATO pe teren in Ucraina nu ar trebui „exclusa” in viitor. Așadar, Europa irita din ce in ce mai mult Rusia, dupa ce președintele Franței, Emmanuel Macron…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peksov, a declarat miercuri, 14 februarie, ca recentele afirmații ale lui Donald Trump cum ca nu ar apara de un atac al Rusiei țarile membre NATO care nu ating ținta de cheltuieli pentru aparare, nu reprezinta o noutate, fiind unul dintre principalele mesaje…

- Secretarul de presa al președintelui Rusiei, Dmitri Peskov, s-a referit la planurile Ucrainei de a refuza tranzitul gazului rusesc catre Europa dupa incheierea actualului contract, in 2024, și la consecințele unei astfel de hotarari, noteaza Rosbalt, potrivit Rador Radio Romania. "Intrebarea care…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, afirma ca Rusia a pierdut Ucraina pentru totdeauna ca rezultat al razboiului si nu va fi capabila sa-si atinga obiectivele militare in pofida unui efort masiv al armatei sale facut dupa invadarea Ucrainei in februarie anul trecut. ”Intregul obiectiv al acestei…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat ca pierderile de personal ale Rusiei in Ucraina depașesc 300.000 de persoane. Vorbind despre consecințele agresiunii Rusiei impotriva Ucrainei, secretarul general a spus ca Rusia a devenit mai slaba din punct de vedere politic, militar și economic…