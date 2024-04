BEI relaxează regulile privind împrumuturile pentru proiecte cu utilizare duală, militar-civilă, pentru a finanţa mai multe investiţii în apărare Liderii UE au cerut in martie BEI, care este detinuta in totalitate de guvernele UE, sa-si schimbe politica de creditare, care exclude in mod explicit imprumuturile pentru proiecte pur militare, pentru a ajuta Europa sa-si intensifice productia de aparare dupa invazia Rusiei in Ucraina. Ca urmare, banca va renunta la o cerinta conform careia proiectele cu dubla utilizare obtin mai mult de 50% din veniturile asteptate din utilizarea civila si va inlocui aceasta cu orice utilizare civila plauzibila. O astfel de miscare va exclude in continuare finantarea pentru avioane de lupta, tunuri, tancuri… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

