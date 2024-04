UE plăteşte Poloniei 6,3 miliarde de euro din fondul de redresare post-covid Fostul Guvern nationalist si consevator polonez, indepartat de la putere in octombrie, a impus reforme ale sistemului judiciar polonez prin care a incalcat statul de drept, acuza UE, care a decis sa blocheze aceste fonduri. Comisia Europeana (CE) a anuntat ca este necesar ca Varsovia sa atinga anumite ”jaloane” in independenta puterii judiciare, pentru a obtine acces la aceste fonduri. Un sistem judiciar independent este esential in respectarea normelor democratice europene, sublinia CE, iar tribunale independente consolideaza increderea investitorilor in capacitatea Poloniei de a transa diferende… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a acceptat vineri cererea Poloniei de a primi bani din fondurile de redresare ale Uniunii Europene. Varșovia ar trebui sa primeasca banii in 15 aprilie, a declarat ministrul polonez al Fondurilor și Politicii Regionale, Katarzyna Pelczynska-Nalecz, informeaza Mediafax.

- „Acest lucru consolideaza stabilitatea noastra economica si financiara”, a declarat Smihal intr-o postare pe platforma X. In timp ce razboiul cu Rusia intra in al treilea an, Ucraina depinde in mod esential de ajutorul financiar din partea partenerilor sai occidentali, dar finantarea externa s-a diminuat…

- „Haideti sa vedem lucrurile realist! Stiti care este costul unor obligatii pe care ni le-am asumat prin decarbonizare pana in 2050? Spune Banca Mondiala: 300 de miliarde de dolari. Asta este pretul pe care Romania trebuie sa-l plateasca sa devina net zero, sa isi atinga tinta de decarbonizare comparativ…

- FMI ajuta Ucraina! Oficialii Fondului Monetar International si ai Guvernului ucrainean au ajuns la un acord la nivel de staff cu privire la politicile economice, ceea ce deschide calea pentru eliberarea unei transe de 880 milioane de dolari, dupa ce va fi aprobata si de boardul FMI, a anuntat institutia…

- ”Scopul masurii de finantare este de a reuni oferta si cererea, atat in ceea ce priveste cantitatile, cat si preturile”, a spus ministerul intr-un comunicat, adaugand ca banii vor veni din Fondul guvernamental pentru clima si transformare. Germania incearca sa extinda dependenta de hidrogen ca sursa…

- Guvernul polonez prezinta marti la Bruxelles un plan de actiune pentru a pune capat procedurii europene lansate impotriva Varsoviei ca reactie la reformele controversate ale sistemului judiciar intreprinse de guvernul precedent conservator nationalist, transmite AFP. Foaia de parcurs le va fi prezentata…

- ”Activele nete ale celor 249 de fonduri deschise si inchise, locale si straine, au crescut in luna decembrie cu 0,5%, pana la nivelul de 39,7 miliarde lei (8 miliarde euro) iar in anul 2023 au scazut cu 13,5%. Scaderea a fost puternic determinata de reducerea activului net al Fondului Proprietatea ca…

- In perioada 2007 – 2022, Romania a avut o creștere economica medie anuala de 3.04%, a doua cea mai mare din regiune, iar salariul minim brut pe economie a crescut de la 390 lei la 1 ianuarie 2007, la 3.300 lei la 1 ianuarie 2024, menționeaza ministrul Economiei, Ștefan Radu Oprea. Fondurile UE accesate…