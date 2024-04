Stiri pe aceeasi tema

- Un internaut anonim a publicat marți, 9 aprilie, pe un grup de Facebook, o filmare care surprinde momentul in care un barbat este agresat fizic in zona Mureș Mall din Targu Mureș. "Polițiștii municipiului Targu Mureș au demarat verificari sub aspectul savarșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe…

- Polițiștii din cadrul Poliției orașului Iernut au fost sesizați duminica, 31 martie, cu privire la faptul ca in cursul nopții mai multe persoane ar fi patruns in locuința unui barbat, de 62 de ani, din Lechința, pe care l-ar fi agresat cu intenția de a-i sustrage bani. "Urmare a cercetarilor efectuate,…

- In aceasta dimineața, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Targu Mureș au fost sesizați, prin apel 112, cu privire la faptul ca un barbat intenționeaza sa declanșeze o explozie prin deschiderea robinetului de gaz intr-un bloc de locuințe. "La fața locului, s-au deplasat de indata reprezentanți…

- In aceasta dimineața, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Targu Mureș au fost sesizați, prin apel 112, cu privire la faptul ca un barbat intenționeaza sa declanșeze o explozie prin deschiderea robinetului de gaz intr-un bloc de locuințe. La fața locului, s-au deplasat de indata reprezentanți…

- Alerta in București! Un tanar amenința ca se arunca de la etajul 9, negociatorii Poliției au intervenit de urgențaPolițiștii din București sunt in alerta dupa ce un tanar in varsta de 26 de ani a a amenințat ca se arunca de la etajul 9 al unui bloc din Capitala."La data de 21 martie 2024 Poliția…

- Angajații unui magazin din centrul orașului sunt reclamați de clujeni la Primaria Cluj pentru ca ar arunca fara jena chiștoace de țigara pe jos, in strada. Oamenii sunt revoltați ca astfel apare mizeria in zona istorica a orașului. „Angajații de la Mega Image strada Eroilor fumeaza in pauzele de…

- Sambata, 3 februarie 2024, in jurul orei 22.00, polițiștii din Zlatna au intervenit in incinta unei societați comerciale din localitatea Patrangeni, unde a fost semnalat faptul ca un barbat de 33 de ani, din Sri Lanka se manifesta agresiv. Din primele cercetari efectuate de polițiști, a rezultat ca,…

- La data de 17 ianuarie 2023, in jurul orei 11:50, Inspectoratul de Politie Judetean Olt a fost sesizat, prin apel 112, de catre o femeie, din municipiul Slatina, judetul Olt, cu privire la faptul ca o persoana care s ar afla cazata la un hotel din municipiul Slatina nu ii raspunde la telefon si crede…