- La patru zile dupa ce a jefuit o casa de pariuri sportive din Chiajna, amenintand-o pe angajata cu un cutit si luand 40.000 de lei, reprezentand incasarile, autorul a fost prins de politisti pe Aeroportul "Henri Coanda", informeaza News.ro.Incidentul a avut loc pe data de 05 aprilie, in jurul orelor…

- Politistii au intervenit miercuri, 10 aprilie, la UPU a Spitalului Judetean Maia Mare, dupa ce un paznic a fost amenintat cu un cuțit, a transmis Poliția Maramureș.„La ora 11.50, politistii din Baia Mare au fost solicitati prin SNUAU 112 sa intervina la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean…

- Polițiștii și negociatorii au intervenit joi, 21 martie, in Chiajna, județul Ilfov, unde un barbat de 39 de ani și-a agresat fosta iubita, apoi s-a baricadat si a amenintat ca se arunca de la etaj. Femeia a reușit sa scape și sa anunțe autoritațile, care au reușit sa-l scoata pe barbat din casa dupa…

- Doua persoane s-au batut aseara intr-o agenție de pariuri din Targu-Carbunești. Personalul a sunat la 112 și a cerut ajutor. Potrivit IPJ Gorj , un conflict spontan a izbucnit intre doi barbați, de 32 și 56 de ani, din localitațile Pojogeni și Targu Carbunești. Aceștia s-au lovit reciproc cu pumnii…

- Un barbat din București, care pierdut la pacanele, a facut un scandal monstru intr-un sat din județul Galați. Impreuna cu cei doi fii, a amenințat o angajata, a spart aparatele și a furat 35.000 de lei

- Marti, 23 ianuarie a.c., in jurul orei 14.00, polițiștii din Borșa au fost sesizați prin apel 112 sa se deplaseze intr-o statie de alimentare cu carburant, unde a avut loc o amenințare. In urma deplasarii la fața locului, polițiștii au stabilit faptul ca, in urma unei altercații cauzate de producerea…

- Doi tineri au fost reținuți sambata de polițiștii din Alba, dupa ce ar fi atacat un barbat de la care au furat 13.000 de lei, pe care acesta ii caștigase la jocuri de noroc.Polițiștii din Sebeș, județul Alba, au reținut sambata doi tineri, de 24 și 35 de ani, din localitate, banuiți de talharie calificata,…

- Un barbat a reclamat, luni seara, ca a fost ranit la un picior, in urma unui conflict spontan izbucnit pe o strada din Chiajna, judetul Ilfov, el fiind probabil impuscat. Victima a fost transportata la spital pentru ingrijiri medicale, iar politistii fac cercetari.