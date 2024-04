Când va avea loc următoarea eclipsă de Soare vizibilă din România. Fenomenul este destul de rar Pe data de 8 aprilie a avut loc prima eclipsa totala de Soare din 2024, fiind un eveniment vizibil doar in America de Nord. Eclipsa a avut loc la doua saptamani dupa o eclipsa de Luna prin penumbra, inregistrata pe 25 martie 2024, care a putut fi vazuta din vestul Europei, Africa, Atlantic, America de Nord, America de Sud și Pacific. Cand va avea loc urmatoarea eclipsa de soare vizibila din Romania In ceea ce privește Romania, urmatoarea eclipsa totala de Soare vizibila va avea loc pe 3 septembrie 2081, iar ultima eclipsa totala solara observata a fost in 1999, pe 11 august. Fenomenele de eclipsa… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Eclipsa totala de Soare de luni, 8 aprilie 2024, va putea fi observata doar pe continentul nord american. Totalitatea ei, adica momentul in care Luna va acoperi perfect Soarele, va fi de aproximativ 4 și jumatate, iar cei care vor bucura cel mai mult de fenomen vor fi mexicanii, intrucat in Mexic eclipsa…

- Intr-un proiect științific ambițios care pare a fi dintr-un roman științifico-fantastic, NASA se pregatește sa lanseze trei rachete sonda in timpul eclipsei totale de soare care are loc astazi. O eclipsa care are o coada, deoarece Large Hadron Collider va funcționa și el in timpul acestui fenomen. Fiindca…

- Astazi, 8 aprilie, are loc prima eclipsa totala de Soare din 2024, fiind o eclipsa totala de Soare vizibila din America de Nord. Aceasta vine la doua saptamani dupa eclipsa e Luna prin penumbra din 25 martie 2024, care a putut fi observata din vestul Europei și al Africii, Atlantic, America de Nord,…

- Luni, 8 aprilie 2024 are loc o eclipsa totala de Soare va traversa America de Nord. Momentul este monitorizat si transmis live de NASA . Pe 8 aprilie, o eclipsa totala de soare va intuneca cerul Americii de Nord, trecand peste Mexic, Statele Unite și Canada. In timpul evenimentului, specialiștii NASA…

- Pe parcursul anului 2024 vor avea loc patru eclipse, iar una dintre acestea care poate fi admirata și din Romania, va avea loc la noapte. Eclipsa de Luna ce are loc la data de 25 martie 2024 poate fi vazuta și de catre romani, daca cerul o sa fie senin. Fenomenul astronomic va incepe la ora 02:53 și…

- Pe 25 martie 2024 va avea loc un eveniment astronomic major, eclipsa de luna, care va avea un impact puternic asupra tuturor zodiilor din horoscop. Eclipsa de Luna are loc cand Soarele, Luna și planeta Pamant sunt orientate in aceeași direcție. In acest mod, Luna intra in umbra Pamantului și este parțial…

- Erupțiile solare reprezinta explozii uriașe in atmosfera Soarelui, care pot elibera cantitați mari de energie, mai mult de 6 × 1025 J (Joule, unitatea de masura SI, sistemul internațional de unitați), a energiei.Ce sunt erupțiile solareErupțiile solare sunt variații bruște, rapide și intense a luminozitații…

- Așteptand pasivi... sfarșitul lumiiLucrurile au tendința, in genere, de a fi la fel și maine. Economia, situația politica, situație de securitate. Situația sanitara. Pana vine, mereu surprinzator, schimbarea. O criza economica, o schimbare radicala de putere, un razboi, un nou virus.O superputere a…