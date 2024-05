O nouă planetă în sistemul nostru solar ar putea înlocui Pluto O noua planeta in sistemul nostru solar? Ipoteza unei noi planete este in atenția oamenilor de știința care spun ca au gasit dovezi ca ar exista totuși o a noua planeta in sistemul nostru solar, iar aceasta nu este Pluto. De mai mulți ani, oamenii de știința cauta planete in cele mai indepartate colțuri ale sistemului solar. Doua noi studii, unul publicat in Astronomical Journal , iar altul inca fiind la etapa de evaluarea colegiala, argumenteaza ca mai exista o planeta, cea de-a noua, la marginea sistemului solar scrie Futurism . „Planeta Noua”, ar putea avea o masa de aproximativ 10 ori mai… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Solstițiul de vara este deopotriva cea mai lunga zi din an și momentul in care incepe vara din punct de vedere astronomic. Numita și Ziua Soarelui, aceasta este o zi de care, in diferite culturi, sunt legate o mulțime de tradiții și ritualuri. Afla cand este solstițiul de vara 2024 și ce inseamna el,…

- Pe data de 8 aprilie a avut loc prima eclipsa totala de Soare din 2024, fiind un eveniment vizibil doar in America de Nord. Eclipsa a avut loc la doua saptamani dupa o eclipsa de Luna prin penumbra, inregistrata pe 25 martie 2024, care a putut fi vazuta din vestul Europei, Africa, Atlantic, America…

- Intr-un proiect științific ambițios care pare a fi dintr-un roman științifico-fantastic, NASA se pregatește sa lanseze trei rachete sonda in timpul eclipsei totale de soare care are loc astazi. O eclipsa care are o coada, deoarece Large Hadron Collider va funcționa și el in timpul acestui fenomen. Fiindca…

- Un proiect de cercetare coordonat de Universitatea Curtin din Australia a descoperit recent o particula rara de praf prinsa intr-un vechi meteorit care a fost format de o alta stea decat Soarele, informeaza Xinhua, citata de Agerpres. Descoperirea a fost facuta de autoarea principala a studiului, Nicole…

- Din punct de vedere calendaristic, primavara incepe la data de 1 martie, atunci cand, dupa așa-numita „zapada a mieilor”, in tradiția populara romaneasca se sarbatoresc Marțișorul, iar in zilele care urmeaza „Babele” și „Moșii”. Insa, odata cu intrarea in martie, ne apropiem de momentul echinocțiului…

- Din punct de vedere calendaristic, primavara incepe la data de 1 martie, atunci cand, dupa așa-numita „zapada a mieilor”, in tradiția populara romaneasca se sarbatoresc Marțișorul, iar in zilele care urmeaza „Babele” și „Moșii”. Insa, odata cu intrarea in martie, ne apropiem de momentul echinocțiului…

- Erupțiile solare reprezinta explozii uriașe in atmosfera Soarelui, care pot elibera cantitați mari de energie, mai mult de 6 × 1025 J (Joule, unitatea de masura SI, sistemul internațional de unitați), a energiei.Ce sunt erupțiile solareErupțiile solare sunt variații bruște, rapide și intense a luminozitații…

- Este de asteptat ca satelitul, cunoscut sub numele de ERS-2, sa se sparga in bucati la reintrarea in atmosfera, iar majoritatea vor arde. Deoarece reintrarea este "naturala" - cu alte cuvinte, nu este controlata de oameni - este imposibil de prezis exact cand si unde se va produce, potrivit Agentiei…