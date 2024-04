Ministerul Finantelor a imprumutat, luni, 505,3 milioane de lei printr-o emisiune de obligatiuni de stat, cu o maturitate reziduala la 37 de luni, la un randament mediu de 6,26% pe an, scrie Agerpres. Valoarea nominala a emisiunii a fost de 500 de milioane de lei, iar bancile au subscris 575,3 milioane de lei. Marti este programata o licitatie suplimentara prin care statul vrea sa atraga inca 75 de milioane de lei la randamentul stabilit luni pentru obligatiuni. Ministerul Finantelor a planificat, in luna aprilie 2024, imprumuturi de la bancile comerciale in valoare de 6 miliarde de lei, la care…