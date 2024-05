Stiri pe aceeasi tema

- Ca procent din PIB, datoria guvernamentala a crescut la 52,4%, de la 49,9% in ianuarie.In a doua luna a anului, datoria pe termen mediu si lung s-a majorat la 786,851 miliarde de lei, de la 759,95 miliarde de lei in ianuarie, iar cea pe termen scurt a crescut la 54,441 miliarde lei, de la 41,737 miliarde…

- Datoria publica a trecut de 50% din PIB- Nu borna de 50% genereaza consecințe, ci datoria publica ridicataDatoria publica a Romaniei a ajuns la 802 miliarde lei in ianuarie 2024, arata cele mai recente date publicate de Ministerul de Finante. Numai in luna ianuarie a acestui an Guvernul a adaugat…

- Evoluand cu dezinvoltura in registrul schimbarii schimbarilor modificate pentru care nu da seama in fata nimanui, ministrul Marcel Bolos de la Finante a croit o noua incurcatura de proportii. Teribila Lege nr. 296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare…

- In cadrul sedintei Guvernului Romaniei din 11 martie 2024 s a aprobat calendarul actiunilor din cuprinsul perioadei electorale la alegerile pentru membrii din Romania in Parlamentul European din anul 2024 si la alegerile pentru autoritatile administratiei publice locale din anul 2024 Guvernul a aprobat…

- Ucraina are nevoie de un ajutor financiar extern de aproximativ 3 miliarde de dolari in fiecare luna, pentru a rezista in 2024, a declarat ministrul de finanțe Serhii Marcenko. Marcenko a afirmat ca stabilitatea macroeconomica a Ucrainei in timpul razboiului cu Rusia a fost posibila datorita unui aflux…

- Un indicator ce masoara Nivelul datoriei mondiale arata ca aceasta a crescut in trimestrul patru din 2023 pana nivelul record de 313.000 miliarde de dolari, iar statele in curs de dezvoltare au inregistrat un nou varf al raportului datorie/PIB, se arata intr-un raport al Institutului International pentru…

- Datoria externa totala a Romaniei a ajuns la un total de 168 miliarde euro, arata datele publicate marți de BNR. Datoria administratiei publice reprezinta 45%. Din suma totala, datoria externa a administratiei publice a ajuns in decembrie 2023 la 76,7 miliarde euro, cu un salt de 33% fata de…

- Ministerul Agriculturii a publicat in tranparența instituționala un proiect de act normativ ce vizeaza reglementarea mai multor aspecte in ceea ce privește combaterea ambroziei. Principalele prevederi se refera la: posibilitatea ca proprietarii sau deținatorii de terenuri, administratorii drumurilor…