Banca centrală a Rusiei a oferit băncilor 2,5 miliarde de yuani chinezi pentru echivalentul a 31,8 miliarde de ruble Banca a declarat saptamana trecuta ca ajusteaza dobanzile operatiunilor de swap valutar pentru vanzarile de yuani, incepand cu 25 martie. De asemenea, a spus ca creste volumul zilnic maxim al operatiunilor de swap valutar la 20 de miliarde de yuani, de la 10 miliarde de yuani, in primele doua si ultimele doua zile de tranzactionare ale fiecarei luni, pentru a reduce volatilitatea excesiva. Cererea maxima a bancilor pentru swap-uri in yuani a fost inregistrata pe 29 februarie, cand a fost utilizata intreaga limita de 10 miliarde de yuani. Banca centrala a lansat tranzactii de swap pentru yuani… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

