Rompetrol contestă în instanță taxa de solidaritate impusă petroliștilor Rompetrol a atacat suprataxa mai intai prin plangeri administrative, respinse de Fisc și Ministerul Finanțelor. Rompetrol Rafinare, operatorul rafinariilor Petromidia și Vega, a contestat in instanța contribuția de solidaritate de 60% impusa pe „profiturile excesive” ale companiilor din industriile de țiței, gaze, carbune și rafinare, introdusa in Romania prin ordonanța de urgența la finalul anului […] The post Rompetrol contesta in instanța taxa de solidaritate impusa petroliștilor appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

