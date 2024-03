In urma cu aproape doi ani, mai exact pe 5 iunie 2022, la Harșova a avut loc un accident rutier, soldat cu un decedat. Autoturismul care a provocat dezastrul era condus de Radu Grațian Ghețea , un mare bancher roman. In luna iunie 2022, in orașul Harșova a avut loc un grav accident rutier in care au fost implicate trei autoturisme. In urma impactului, conducatorul uneia dintre mașini a ramas incercerat. A fost nevoie de intervenția pompierilor spre a fi scos din vehicul. Deși a fost transportat cu elicopterul SMURD la spital, viața sa nu a mai putut fi salvata. Alte doua persoane au fost ranite…