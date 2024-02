Stiri pe aceeasi tema

- Judecatoria Constanța a dispus masura preventiva a controlului judicar pentru 60 de zile in cazul unui chirurg plastician care a efectuat intervenții chirurgicale in urma carora pacientele au suferit ”complicații medicale și prejudicii estetice grave și permanente”. Medicul specialist in chirurgie…

- Trei barbați din Galați, care au furat bijuterii și bani din mai multe locuințe, au prinși in flagrant de polițiști. Ei acționau in mai multe județe precum Galați, Bacau și Neamț.Pe 14 ianuarie 2024, polițiștii Biroului de Investigații Criminale Galați, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul…

- In ziua de 04 ianuarie polițiștii din cadrul Biroului de Investigații Criminale Pitești au finalizat cercetarile intr-un dosar penal aflat sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Pitești, privind savarșirea infracțiunii de șantaj . Citește și Polițiștii au finalizat cercetarile intr-un…

- Romania indureta. Ceea ce trebuia sa fie o poveste frumoasa s-a transformat intr-un coșmar. Șapte oameni au murit in a doua zi de Craciun intr-o pensiune din județul Prahova, printre ei fiind și copii. Acum autoritațile cauta vinovații, cam tarziu. Ies la iveala felde fel de detalii care arata cum se…

- La data de 18 decembrie 2023, politiștii Biroului pentru Protecția Animalelor, cu sprijinul polițiștilor orașului Deta, au efectuat o percheziție domiciliara pe raza localitații Sangeorge, la locuința unui barbat, in varsta de 26 de ani, banuit de comiterea infracțiunilor de ucidere a animalelor cu…

- Politistii l-au identificat pe barbatul suspectat ca a incendiat masina directorului de la Piete SA Timisoara. Acesta este audiat de politisti. El ar fi recurs la acest gest pentru a se razbuna pentru o sicanare in trafic, scrie News.ro. „Cu privire la dosarul penal ce are ca obiect distrugerea prin…

- Cererea procurorilor Parchetului de pe langa Trinunalul Sibiu privind arestarea in lipsa a celor trei suspecti in cazul uciderii omului de afaceri sibian Adrian Kreiner va fi judecata in 22 noiembrie. ”Judecatorul de drepturi si libertati a decis ca judecarea propunerii de arestare sa aiba loc in data…