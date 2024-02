Polițist lovit intenționat cu mașina! A ajuns de urgență la spital Un polițist local a ajuns la urgențe, dupa ce a fost lovit intenționat de un șofer care a refuzat sa se legitimeze, iar mai apoi a și fugit de la locul accidentului. Un polițist local din Galați a fost lovit intenționat cu mașina de un șofer care a refuzat sa se legitimeze. Victima a ajuns de urgența la spital, iar medicii au spus ca acesta a suferit multiple leziuni. Polițist lovit intenționat cu mașina Mai mult decat atat, dupa ce l-a lovit intenționat cu mașina pe polițistul local, șoferul a și fugit de la locul accidentului, insa a fost gasit in scurt timp de catre oamenii legii. ”Barbatul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

