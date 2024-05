O veste alarmanta a fost transmisa, recent, de Ministerul Finanțelor. Datoria publica a Romaniei a depașit pragul critic de 52% din Produsul Intern Brut (PIB). Aceasta creștere ar putea duce la consecințe grave pentru pensionari și angajații bugetari, iar specialiștii anticipeaza posibilitatea inghețarii pensiilor și salariilor in perioada urmatoare. Ministerul Finanțelor a facut cunoscut faptul […] The post Avertizare economica: creșterea datoriei publice in Romania amenința pensiile și salariile appeared first on Puterea.ro .