- Profiturile bancilor ruse ar putea depasi in acest an nivelurile record atinse in 2023, a declarat, marti, viceguvernatorul Bancii Centrale, Olga Poliakova, la o conferinta bancara, estimarea reprezentand o crestere a previziunilor anterioare ale bancii, transmite agenția Reuters. Banca declarase anterior…

- Bancilor li s-a ordonat sa organizeze aceste suspendari ale platilor pentru imprumuturile acordate militarilor si familiilor acestora, deoarece statul rus a incercat sa stimuleze oamenii sa lupte in ceea ce numeste ”o operatiune militara speciala” in Ucraina. Banca centrala a sugerat suspendarea platii…

- Banca a declarat saptamana trecuta ca ajusteaza dobanzile operatiunilor de swap valutar pentru vanzarile de yuani, incepand cu 25 martie. De asemenea, a spus ca creste volumul zilnic maxim al operatiunilor de swap valutar la 20 de miliarde de yuani, de la 10 miliarde de yuani, in primele doua si ultimele…

- Potrivit raportului 2050 al Forumului Tarilor Exportatoare de Gaze (GECF), consumul global de gaze naturale a atins aproximativ 4.015 miliarde de metri cubi in 2022. Raportul a enumerat factorii cheie ai cresterii cererii, cum ar fi cresterea populatiei si a productiei economice, imbunatatirea calitatii…

- Banca Centrala Europeana (BCE) a raportat joi prima sa pierdere anuala din 2004, dupa efectuarea unor platile considerabile, efectuate la dobanzi ridicate, transmite CNBC, citat de news.ro. BCE a inregistrat pierderi de 1,3 miliarde de euro, care ar fi fost si mai mari daca banca nu ar fi eliberat 6,6…

- VTB, a doua mare banca din Rusia, a raportat marti un profit net record de 432,2 miliarde ruble (4,68 miliarde dolari) pentru 2023, o revenire semnificativa dupa pierderile de 667,5 miliarde de ruble inregistrate in 2022 ca urmare a sanctiunilor occidentale, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Directorul…

- Aceasta etapa face sa avanseze o dezbatere indelungata si delicata a unui punct de vedere juridic privind modul de utilizare a activelor statului rus care au fost blocate de catre institutii din Occident imediat dupa invazia Ucrainei de catre Rusia, in urma cu aproape doi ani. Uniunea Europeana a blocat…

- Guvernul britanic a anuntat joi ca are in vedere o alta mare centrala nucleara in tara, pe langa proiectele in curs Hinkley Point C, in constructie, si Sizewell C, in dezvoltare, ambele derulate de compania energetica franceza EDF, transmite AFP. Executivul britanic a publicat joi o „foaie de parcurs…