BCE ar putea reduce dobânda de referinţă cu un total de 1 punct procentual în acest an, potrivit unui oficial al băncii centrale elene ”Personal, cred ca este posibila reducerea dobanzilor de patru ori in acest an, cu cate 0,25 de puncte procentuale”, a declarat Stournaras. Cu toate acestea, nu toata lumea din BCE a impartasit inca aceasta opinie. ”Unii colegi sunt mai sceptici si cred ca reducerea dobanziloe ar trebui sa fie mai moderata”, a adaugat el. Stournaras a declarat saptamana trecuta ca se pare ca exista un consens in cadrul BCE pentru o reducere a dobanzilor in iunie si ca banca nu are niciun motiv sa astepte ca Fed sa reduca mai intai dobanzile. Articolul BCE ar putea reduce dobanda de referinta cu un total de 1… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

