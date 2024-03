Noi avantaje pentru clienții CEC Bank. Ce beneficii ai dacă iei un credit Vești bune pentru clienții CEC Bank. Aceștia pot beneficia de numeroase avantaje, in cazul in care vor sa opteze pentru un credit. CEC Bank ofera credite ipotecare imobiliare cu dobanda fixa de 5,55% pentru primii 5 ani, urmand sa devina variabila, pentru cei care iși incaseaza veniturile prin banca. Aceasta oferta este valabila in cadrul unei campanii desfașurate intre 1 martie 2024 și 31 august 2024. In plus, pentru achiziția de locuințe verzi, dobanda este redusa la 5,45% pentru primii 5 ani pentru cei care iși incaseaza veniturile prin banca. „In cadrul campaniei desfașurate in prezent, CEC… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

