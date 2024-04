”Consiliul Concurentei a autorizat tranzactia prin care Ubitech Constructii SRL intentioneaza sa preia Copraag Entrepreneur SRL”, anunta autoritatea de concurenta. Ubitech este o companie romaneasca ce presteaza servicii in domeniul constructiilor nerezidentiale si al inchirierii de spatii, echipamente si masini. Copraag Entrepreneur SRL, Romania, presteaza, de asemenea, servicii in domeniul constructiilor nerezidentiale si in cel al inchirierii de echipamente. In urma analizei, Consiliul Concurentei a constatat ca aceasta operatiune nu ridica obstacole semnificative in calea concurentei efective…