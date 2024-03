Previziunile personalului BCE privind inflatia in 2024 au fost actualizate la o medie de 2,3%, de la 2,7%. Privind in perspectiva, personalul considera ca inflatia va atinge tinta de 2% a BCE in 2025 si va scadea in continuare la 1,9% in 2026. Intre timp, ei si-au actualizat prognoza de crestere economica pentru 2024 la 0,6%, de la 0,8%. Ei anticipeaza apoi o expansiune a produsului intern brut de 1,5% in 2025 si 1,6% in 2026, putin mai slaba decat previziunile din decembrie. ”Suntem in procesul dezinflationist si facem progrese. Suntem mai increzatori, dar nu suntem suficient de increzatori si…