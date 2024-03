Banca Angliei menține dobânda cheie la 5,25% Banca Angliei menține dobanda cheie. Mai exact, Banca Angliei (BoE) a decis sa mentina dobanda de politica monetara la 5,25%, cel mai ridicat nivel incepand din 2008, iar guvernatorul BoE, Andrew Bailey, a declarat ca economia britanica „progreseaza in directia cea buna” si „exista noi semne incurajatoare ca inflatia scade”, dar este nevoie de mai multa certitudine ca presiunile asupra preturilor sunt sub control, transmit Reuters si BBC. Cei noua membri ai Comitetului de politica monetara de la BoE au votat opt la unu pentru mentinerea costurilor de imprumut, in linie cu previziunile analistilor.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

