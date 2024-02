Germania îşi va mări participaţia la Commerzbank, surprinzând piaţa financiară şi analiştii ”Guvernul federal nu participa la programul de rascumparare de actiuni al Commerzbank, in curs de desfasurare”, a declarat pentru Reuters un purtator de cuvant al Agentiei de Finante care gestioneaza investitiile de stat, atunci cand a fost solicitat sa comenteze. Commerzbank intentioneaza sa rascumpere in acest an actiuni in valoare de pana la 600 de milioane de euro, in plus fata de actiunile de 122 de milioane de euro de anul trecut. Guvernul detine in prezent o participatie de 15,6% la Commerzbank, potrivit site-ului Agentiei de Finante. Decizia este o surpriza, a spus Handelsblatt. Multi… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

