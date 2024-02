Berlinul dă o puternică lovitură Rusiei. Operaţiunile din Germania ale Rosneft, naționalizate Guvernul de la Berlin se pregateste pentru o posibila nationalizare a operatiunilor germane ale Rosneft, inclusiv participatia grupului rus la rafinaria Schwedt, au declarat miercuri doua surse guvernamentale, citate de Reuters. Berlinul a plasat sub tutela activele germane ale Rosneft, inclusiv pachetul de 54,17% din rafinaria Schwedt din Berlin, in septembrie 2022, ca urmare a invaziei Rusiei in Ucraina. De atunci, a prelungit de doua ori mandatul de tutela, cel mai recent in septembrie 2023, si trebuie sa ia o noua decizie in martie, cand expira mandatul actual. Ministerul Economiei se pregateste… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

