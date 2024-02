Guvernul de la Berlin se pregăteşte pentru o posibilă naţionalizare a operaţiunilor germane ale Rosneft Berlinul a plasat sub tutela activele germane ale Rosneft, inclusiv pachetul de 54,17% din rafinaria Schwedt din Berlin, in septembrie 2022, ca urmare a invaziei Rusiei in Ucraina. De atunci, a prelungit de doua ori mandatul de tutela, cel mai recent in septembrie 2023, si trebuie sa ia o noua decizie in martie, cand expira mandatul actual. Ministerul Economiei se pregateste pentru o posibila nationalizare, iar grupul Rosneft din Rusia a fost invitat la o audiere pe aceasta tema, au spus sursele, mentionand ca nu a fost luata nicio decizie cu privire la adoptarea deciziei. Guvernul federal spera… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In caz de razboi NATO-Rusia, doua state europene ar ramane fara muniții in doar cateva zile. Cel puțin asta reiese din ce spun specialiștii. E vorba despre Marea Britanie și Germania. O victorie a Rusiei in Ucraina ar putea duce la „distrugerea” NATO – cel puțin a modului in care Alianța este in prezent…

- In urma declanșarii razboiului din Ucraina, un val masiv de ruși și-au parasit patria, adanc marcați de sentimente contradictorii de vinovație și dezamagire. Unul dintre acești exilați, Evgheni Kosgorov, in varsta de 38 de ani, a luat o decizie curajoasa in iunie 2022, parasind Rusia impreuna cu soția…

- Vladimir Putin a mers in Orientul Indepartat pentru un nou așa-zis turneu electoral și a facut afirmații absurde, menite sa-i mobilizeze sprijinul inainte de alegerile trucate din acest an. Dictatorul rus a afirmat ca economia Rusiei este „prima din Europa” dupa ce „a depașit-o pe cea a Germaniei” și…

- Cancelarul german Olaf Scholz a declarat luni, 8 ianuarie, ca majoritatea țarilor din Uniunea Europeana nu livreaza suficiente arme Ucrainei pentru a o ajuta sa lupte impotriva invaziei ruse, facand apel la aliați sa iși sporeasca eforturile, scrie Reuters.In condițiile in care sprijinul militar american…

- Intalnirea este prima de acest gen de cand Berlin a plasat sub tutela unitatile locale ale Rosneft, care detine 54,17% din rafinaria PCK Schwedt, pastrand Rosneft drept proprietar legal al participaiei, dar blocandu-i capacitatea de a exercita controlul. De asemenea, vizita vine la o saptamana dupa…

- Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a lansat un atac la adresa presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski intr-un interviu acordat portalului 20 Minuten din Elvetia, care a fost citat pe larg in Rusia si Ucraina duminica, potrivit dpa. „Oamenii se intreaba de ce nu am fost mai bine pregatiti pentru acest…

- Coalitia de guvernare a Germaniei a prezentat luni un buget suplimentar care va ridica temporar plafonul autoimpus al imprumuturilor, dupa ce o hotarare a curtii constitutionale a blocat planurile de cheltuieli ale guvernului, transmite Reuters. Planul de buget, pe care parlamentul trebuie sa-l aprobe,…

- Planul de buget, pe care parlamentul trebuie sa-l aprobe, prevede ca Germania sa-si suspende limita datoriilor, prevazuta in constitutie, pentru al patrulea an la rand, pentru a imprumuta aproximativ 45 de miliarde de euro in plus (49 de miliarde de dolari), in timp ce guvernul cancelarului Olaf Scholz…