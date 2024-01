Stiri pe aceeasi tema

- Directorul Scolii Nationale de Studii Politice si Administrative (SNSPA), prof. univ. dr. Remus Pricopie, transmite un apel catre parlamentarii romani pentru clarificarea colaborarii cu KGB a lui George Simion, liderul AUR. Pricopie considera ca este necesara o reacție ferma din partea parlamentarilor…

- Șeful armatei britanice avertizeaza populația sa se pregateasca de un razboi cu Putin. Generalul Patrick Sanders a declarat ca populatia din Regatul Unit trebuie sa fie pregatita sa ia armele in mana. Ministerul Apararii de la Londra a fost nevoit sa intervina si sa precizeze ca nu are planuri de recrutare.…

- Cancelarul german Olaf Scholz a declarat luni, 8 ianuarie, ca majoritatea țarilor din Uniunea Europeana nu livreaza suficiente arme Ucrainei pentru a o ajuta sa lupte impotriva invaziei ruse, facand apel la aliați sa iși sporeasca eforturile, scrie Reuters.In condițiile in care sprijinul militar american…

- Caderea Ucrainei in mainile Rusiei lui Putin este un scenariu de coșmar care poate fi urmat de un atac impotriva NATO. In acest caz, Romania ar putea fi amenințata de doua armate ruse și un corp de armata, care insumeaza in jur de 200.000 de soldați.

- In deceniile care au trecut de la sfarșitul Razboiului Rece, armatele slabite ale Europei au fost tolerate de guvernele occidentale pentru ca America era mereu acolo, cu a sa capacitate militara vasta, pregatita sa apere batranul continent de orice amenințare – investițiile americane in aparare au reprezentat…

- Țara NATO care sprijina masiv Ucraina avertizeaza ca Rusia ar putea ataca Alianța Nord Atlantica: Va trebui sa ne obișnuim cu gandul unui razboi de aparare!O importanta țara NATO trage un semnal de alarma și evoca o posibila agresiune ruseasca asupra spațiului Alianței Nord Atlantice. Germania…

- Tarile europene trebuie sa "accelereze investitiile in productia de munitie" impotriva unei amenintari militare din partea Rusiei, in cazul in care SUA nu pot sustine Europa in mod eficient, potrivit unui raport al Institutului Regal al Serviciilor Unite (RUSI).In lucrarea sa, profesorul Justin Bronk,…

- Elvira Nabiullina, șefa bancii centrale din Rusia, este tehnocrata care ține in viața mașinaria de razboi a lui Putin, relateaza Politico. Ea a reușit sa evite cele mai grave consecințe ale sancțiunilor impuse impotriva Moscovei, care erau menite sa epuizeze cuferele Kremlinului, prelungind astfel conflictul…