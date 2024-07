Război în Ucraina, ziua 871. Rușii continuă atacurile cu drone și rachete. Zelenski speră că va primi ajutorul militar promis de NATO UPDATE 06:45 - Președintele Ucrainei a cerut aprobarea pentru utilizarea rachetelor cu raza lunga de acțiune, menționand presiunea tot mai crescuta resimțita de armata sa. Dupa discuțiile de la summit, Zelenski spera sa primeasca sprijinul promis din partea anumitor state. In urma negocierilor de la Washington, analiștii de peste Ocean susțin ca NATO se pregatește pentru o confruntare directa cu Rusia. In ultimele ore, 15 droneși cinci rachete au fost lansate de trupele lui Putin deasupra Ucrainei. Armata ucraineana a reușit sa doboare o parte dintre acestea.Vineri, cinci persoane au pierit in… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

