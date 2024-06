G7 îi dă lovitura de graţie lui Putin Liderii statelor din G7, reuniti joi in Italia, au ajuns la un „acord politic” asupra folosirii veniturilor rezultate din activele rusesti inghetate ca garantii pentru deblocarea unui imprumut de 50 de miliarde de dolari destinat Ucrainei, a anuntat un responsabil al presedintiei SUA, potrivit AFP. „Avem un acord politic la cel mai inalt nivel (…) si 50 de miliarde de dolari vor fi destinati Ucrainei”, a spus responsabilul american, sub anonimat. Acest credit de 50 de miliarde de dolari pentru Kiev va fi garantat astfel cu veniturile din dobanzile generate de cele circa 300 de miliarde de euro… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

