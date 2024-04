Stiri pe aceeasi tema

- Cacao se ieftinește. Cotatiile futures la cacao au scazut pentru a treia zi consecutiv, perspectivele unor pati mai ridicate pentru fermieri sporind sperantele unei majorari a cantitatilor recoltate in Vestul Africii, transmite Bloomberg . Cel mai tranzactionat contract la cacao la Bursa de la New York…

- Ucraina a primit o transa de finantare in valoare de 1,5 miliarde de dolari, in cadrul unui program convenit cu Banca Mondiala, ceea ce o va ajuta sa isi plateasca cheltuielile bugetare si sociale precum si sa se apare impotriva invaziei rusesti, a declarat vineri prim-ministrul ucrainean Denis Smihal,…

- Preț record pentru tona de cacao! Cotatiile futures la cacao au atins marti un nivel fara precedent de peste 10.000 de dolari tona, prelungind un avans istoric, care a constat in dublarea preturilor de la inceputul anului si a scumpit ciocolata, transmite Bloomberg . Piata este agitata de recoltele…

- Pana la sfarsitul anului 2025, Chery planuieste trei modele SUV fiecare din marcile Omoda si Jaecoo, cu un mix de tipuri de combustibil pentru a servi diferite parti ale Europei. Chery este unul dintre cativa producatori de automobile chinezi care aduc vehicule mai ieftine, in mare parte electrice,…

- Dupa ce a cautat mult timp sa mentina legaturi stranse cu Rusia, Austria a incercat, dupa invazia rusa din Ucraina, sa puna capat dependentei sale de zeci de ani de gazul rusesc la preturi accesibile, facand eforturi pentru a gasi furnizori alternativi. Desi lideri politici precum ministrul energiei,…

- Cancelarul german Olaf Scholz cere ca Uniunea Europeana sa finalizeze crearea unei uniuni bancare si a pietelor de capital, astfel incat blocul sa poata concura cu SUA si China pentru tehnologii noi, transmite Reuters, scrie news.ro.Scholz a afirmat duminica, la o conferinta la Berlin pentru delegatii…

- Recesiunea bate la ușa Marii Britanii! Vanzarile cu amanuntul au scazut in decembrieVanzarile cu amanuntul din Marea Britanie au scazut cu mult peste asteptari in decembrie, semn ca economia ar fi intrat intr-o recesiune superficiala in a doua jumatate a anului 2023, transmite CNBC. Biroul…