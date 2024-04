Profiturile bancilor ruse ar putea depasi in acest an nivelurile record atinse in 2023, a declarat, marti, viceguvernatorul Bancii Centrale, Olga Poliakova, la o conferinta bancara, estimarea reprezentand o crestere a previziunilor anterioare ale bancii, transmite agenția Reuters. Banca declarase anterior ca profiturile vor scadea la 2,3-2,8 mii de miliarde de ruble (24,8-30,2 miliarde de dolari) in acest an, dupa ce cresterile puternice ale creditelor ipotecare, de consum si corporative au urcat profitul cumulat al sectorului bancar la 3,3 mii de miliarde de ruble in 2023. Poliakova a mai spus…