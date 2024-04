Stiri pe aceeasi tema

- O serie de banci occidentale au inceput sa faca lobby fata de propunerile UE vizand redistribuirea profiturilor de miliarde de euro generate de activele rusesti inghetate, de teama ca asta ar putea duce la litigii costisitoare, au declarat pentru Reuters mai multe surse din industria bancara. Dupa…

- Rusii voteaza pana duminica la alegerile prezidentiale de trei zile, presedintele Vladimir Putin acuzand vineri Ucraina ca incearca sa saboteze scrutinul pe care sigur il va castiga. Rafinaria Syzran, din regiunea fluviului Volga, a luat foc, dar un atac asupra rafinariei Novokubisev a fost dejucat,…

- Ministerul rus al Justiției a susținut ca Oleg Orlov „s-a opus operațiunii militare speciale din Ucraina, a difuzat informații false despre deciziile luate de autoritațile publice ale Federației Ruse și a participat la crearea de mesaje și texte pentru agenți straini”, potrivit agenției AFP preluata…

- ”Majoritatea absoluta” a rusilor ”sustine necesitatea pedepsirii tradatorilor” care murdaresc imaginea ”tarii noastre, a militarilor si ofiterilor ei” care lupta in Ucraina, apreciaza presedintele Dumei de Stat, Camera inferioara a Parlamentului rus, Viacelslav Volodin. Proiectul de lege a fost adoptat…

- Rusia vrea sa poarte discuții cu Uniunea Europeana cu privire la livrarile de gaze naturale. Acordul de tranzit cu Ucraina expira la sfarșitul anului 2024. La inceputul acestei saptamani, diverse instituții media au citat guvernul ucrainean afirmand ca Kievul nu va discuta cu Moscova despre posibilitatea…

- Rusia a negat vineri informațiile aparute in Bloomberg, potrivit carora președintele Vladimir Putin a „testat terenul” in ceea ce privește SUA și ca ar fi dat semnale ca ar fi dispus sa discute privind o eventuala incetare a conflictului din Ucraina. Sursele Bloomberg sustin ca Putin „ar putea fi dispus…

- Este putin probabil ca Uniunea Europena sa confiste activele Bancii Centrale a Rusiei care in prezent sunt inghetate in Europa, in pofida planurilor statelor puternic industrializate de a discuta legalitatea unei astfel de masuri la reuniunea liderilor G7 din luna februarie, au declarat pentru Reuters…