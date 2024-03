Cum pot pensionarii sa caștige 1.600 de lei in plus pe luna la pensie? Care sunt cerințele necesare? Aceste aspecte vor fi detaliate in continuare. Este vorba despre posibilitatea de a deveni insoțitor pentru persoanele cu dizabilitați. Pensionarii pot obține un supliment de 1.600 de lei lunar la pensie prin ocuparea poziției de insoțitor pentru o persoana cu dizabilitați. Dupa cum se știe, persoanele cu dizabilitați au dreptul la un asistent personal sau la un insoțitor. Detalii AICI. Pentru a deveni asistent personal, este necesara o calificare, iar remunerația acestuia este de 2.070 de lei,…