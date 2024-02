Stiri pe aceeasi tema

- Romania e campioana inflației ! Rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana a scazut in luna ianuarie pana la 3,1%, de la 3,4% in decembrie, insa in Romania rata anuala a inflatiei a fost de doua ori mai mare decat media din blocul comunitar si in crestere fata de luna decembrie a anului trecut, arata…

- Rata anuala a inflatiei a fost in luna ianuarie 2024 de 7,4%, comparativ cu ianuarie 2023, arata datele publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS). Rata inflatiei a crescut in ianuarie 2024, fata de decembrie 2023, cand a fost 6,6%. Cel mai mult s-au scumpit pestele, detergentii,…

- In Prahova sunt peste 118.000 de beneficiari, cei mai mulți din Ploiești N. Dumitrescu Avand in vedere prevederile legale in vigoare, luna in curs, februarie, este luna in care beneficiarii de alocații de stat pentru copii primesc bani mai mulți, dupa cum ne-a precizat directorului executiv al Agenției…

- Rata anuala a inflatiei a scazut in luna decembrie 2023 la 6,61%, de la 6,72% in noiembrie, in conditiile in care marfurile alimentare s-au scumpit cu 5,82%. Potrivit datelor prezentate de Institutul Național de Statistica vineri, marfurile alimentare s-au scumpit cu 5,82%, cele nealimentare cu…

- In cursul anului 2024, alocațiile de stat destinate copiilor vor suferi o majorare de 13,8%, corespunzatoare ratei inflației inregistrate in anul precedent. Astfel, alocația pentru luna ianuarie 2024, virata beneficiarilor in februarie prin agențiile județene pentru plați și inspecție sociala (AJPIS),…

- „Lucram acum cu cei de la Casa de Pensii la un proiect prin care, in aceasta aplicație, oamenii vor putea sa vada (cei care nu sunt inca ieșiți la pensie) nivelul lor de contributivitate, cat va mai trebui sa mai contribuie pana cand sunt eligibili sa iasa la pensie și care va fi pensia calculata in…

- Alocațiile pentru copii cresc de la 1 ianuarie, conform legii, prin actualizare cu rata inflației. Este vorba de valoarea medie anuala a inflației, comunicata de Institutul Național de Statistica. La fel ca in cazul pensiilor de stat, procentul de majorare este de 13,8%. Astfel, din prima luna a anului…

- Incepand cu data de 1 ianuarie 2024, indemnizatia sociala pentru pensionari va avea valoarea de 1.281 lei, conform unui proiect de Ordonanța de Urgența intrat in posesia ȘTIRIPESURSE.RO, propunerea de act normativ menționand și faptul ca pensiile magistraților nu vor crește in ritm cu rata inflației.„Prin…